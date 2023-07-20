Başkan Büyükkılıç'tan Saraycık'a Eğitim Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi TOKİ Konutları’na Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve yapımı son aşamaya gelen okulun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri merkez ve 16 ilçeyi her alanda daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede İncesu ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi TOKİ Konutları’na Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden okulun inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Büyükkılıç’a teknik gezi sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak burada ihtiyaç üzerine okul yapımını üstlendiklerini ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki eğitim ihtiyacının karşılanacağına vurgu yapan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Şuanda İncesu ilçemize bağlı olan Saraycık bölgemizde TOKİ mahallemizdeyiz. Buradaki 432 konutumuzun eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Okulumuz tamamlanma aşamasına geldi. Milli Eğitim’imiz inşallah gerekli hazırlıklarını yapar, biz de müracaatımızı yaparız, buradaki dostlarımızın eğitim problemi çözülmüş olur. İncesu Belediyemize, yüklenici firmamıza, katkısı olan camiamıza ve en önemlisi bundan sonraki süreçte hizmet verecek Milli Eğitim’imizin ekibine teşekkür ediyorum. İncesu ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” Başkan Büyükkılıç, okulun inşa çalışmalarını inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Saraycık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, “Daha güzel, daha iyi, daha konforlusunu insanımız hak ediyor. Devletiyle, vatanıyla, milletiyle barışık, Sayın Cumhurbaşkanımızın dua kaynaklarısınız” dedi.