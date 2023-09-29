Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ve Akkışla çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçeler olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip ederken, bu kez Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret edip, yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, mahallede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri olup olmadığını sordu. İlçe sakinlerinin talepleri konusunda ilgili birim ve kurumları telefonla arayan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GENÇLERLE BULUŞTU, VOLEYBOL OYNADI

Çiftlik Şehit Ahmet Bozok İmam Hatip Lisesi’nde gençlerle de buluşan Büyükkılıç, “Bir ağabeyiniz olarak istediğiniz, ihtiyacınız bir şey var mıdır?’ diye sorarken, gençler de ilgi ve alakasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler. Sınıfları gezen ve öğrencilerle öğretmenlere ‘iyi dersler’ temennisinde bulunan Büyükkılıç, okul bahçesinde gençlerle voleybol oynamayı ihmal etmedi.

Büyükkılıç, daha sonra Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde asfalt çalışmasını inceledi.

“YATIRIMDAN YATIRIMA, HİZMETTEN HİZMETE KOŞUYORUZ”

Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 10 bin ton asfaltın kullanılacağı 25 milyon TL maliyetli çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel, şirin mahallemizde gerçekten zenginliklerin olduğu, gönül zenginliğinin de ön plana çıktığı bu güzel beldemizde yapılan doğalgaz çalışmaları sonrası asfaltla ilgili eksiklerimizi gidermek amacıyla 10 bin ton asfalt kullanılıyor maşallah. Allah bereket versin, kaynak lütfetsin diyoruz. Ayrıca burada yapmış olduğumuz bir yüzme havuzumuz söz konusu, o da tamamlandı. Başkanımıza her zamanki bizlere olan sıcak ilişkileriyle, uyumlu çalışmalarıyla teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz 25 milyon TL’lik çalışma. Elhamdülillah yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz, hem merkezimizde hem taşramızda” diye konuştu.

“MEMDUH BAŞKANIM HER ZAMAN AĞABEYLİK YAPTI, BABALIK YAPTI VE YAPMAYA DA DEVAM EDİYOR”

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da Büyükkılıç’ın kendilerine her zaman ağabeylik yaptığını belirterek, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakasından dolayı, yatırımlarından dolayı. Sarıoğlan merkezimiz ve Palas Mahallemiz, Çiftlik Mahallemiz olmak üzere doğal gaz çalışmalarımız bitmek üzere. Bu süreçte elektriklerimizin yerin altına alınması, altyapımızın tamamlanan yerlerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Emeğini hiç esirgemeyen, bizleri hiç göz ardı etmeyen Memduh Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Cumhur İttifakı’nın örneği Sarıoğlan diyoruz. Birlikteyiz, biriz. Sağ olsun Memduh Başkanım her zaman bize ağabeylik yaptı, babalık yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Bozkurt ise “Memduh Başkanımın bu zamana kadar hiçbir zaman ağzından yok kelimesi, hayır kelimesi duymadım. Bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir büyüğüm olarak da ellerinden öpüyor, hürmetler sunuyorum” derken, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ardıç da ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Çiftlik Sosyal Yaşam Merkezi’ni de ziyaret ederek, kısa süre önce hizmete açılan Kapalı Yüzme Havuzu’nu da inceledi. Büyükkılıç, içerisinde soyunma odaları, kapalı havuz ve bay-bayan havuz soyunma odaları bulunan Çiftlik Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun Çiftlik Mahallesi’ne, Sarıoğlan ilçesine ve Kayseri’ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra ilçede hizmet veren Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Peynir Satış Noktası’nı da ziyaret etti.

Sarıoğlan ziyaretinin ardından Akkışla’ya geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile birlikte Akin Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt çalışmaları yapan personele tatlı ve meyve suyu ikram eden Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İlçe sakinleri, Başkan Büyükkılıç’a, ‘Allah razı olsun, işiniz rast gelsin’ diyerek dua ve teşekkür ettiler.

Akkışla Yöresel Ürünler Tesisi Satış Noktası’nı ziyaret eden Büyükkılıç, burada kadın kooperatifi tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceledi.

Akkışla Kadın Kooperatifi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Akkışla’mızdayız. Akkışla Kadın Kooperatifi, öncelikle sayın valimizin kulaklarını çınlatarak sözümüze başlıyoruz. Kooperatifimiz Akkışla’mızda bir ihtiyaca cevap veriyor. Hem okullarımıza yemeklerini sağlıyor, hem burada üreterek kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı valimize, belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Son olarak Akkışla Belediyesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile yapılan yatırım ve hizmetler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.