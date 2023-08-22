Başkan Büyükkılıç’tan Sarız’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Sarız’da 4,7 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı telefonla arayarak, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de olumsuz bir durum olup olmadığını sordu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile görüşme gerçekleştirdi.

Bayrak’ı telefonla arayarak, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de olumsuz bir durum olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, “Geçmiş olsun Kayseri Merkez üssü Sarız ilçemiz olan 4.7’lik depremde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil. Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayrak ile de görüşerek olumsuz bir durum olmadığını teyit ettik. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun” diye konuştu.

Sarız Belediye Başkanı Bayrak da “Herhangi bir sıkıntımız yok, iyiyiz başkanım. İlçe merkezinde sıkıntı yok” dedi.

Başta AFAD ve tüm ilgili kurumların ekipleri, saha tarama çalışmalarına başladı.