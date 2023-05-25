Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Sarız'da vatandaşlar ile kucaklaştı. Büyükkılıç, Sarız ile birlikte tüm ilçeleri bağırlarına bastıklarını ifade ederek, uyum, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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  • 25.05.2023 15:44
  • Güncelleme: 25.05.2023 16:23
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Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Sarız’da vatandaşlar ile kucaklaştı. Büyükkılıç, Sarız ile birlikte tüm ilçeleri bağırlarına bastıklarını ifade ederek, uyum, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en doğudaki ilçelerinden olan ve en uyumlu ilçelerden birisi olarak nitelediği Sarız’a ziyarette bulunarak, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sarız ilçe ziyaretinde ilçe belediye başkanı, esnaflar ve vatandaşlar ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halkın taleplerini ve beklentilerini dinledi. Bayrak’ı makamında da ziyaret eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Sarız ilçesinin her zaman yanlarında yer aldığını ifade etti.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise, Başkan Büyükkılıç’a ‘Sizi gördüğümüze çok mutlu olduk’ diyerek, ilçeye yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca, ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnafları ziyaret edip, bereketli işler diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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