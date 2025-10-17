Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ı makamında ağırladı. Büyükkılıç, tüm Kayserilileri takıma destek olmaya davet etti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Şehrin ortak paydası olan Kayserispor’a verilen desteğin konuşulduğu ziyarette, hafta sonu oynanacak kritik Samsunspor maçı öncesi birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin gururu Kayserispor’umuzun değerli Kulüp Başkanı Sayın Nurettin Açıkalın’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kayserispor’umuzun her zaman yanındayız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan Taraftara Çağrı

Süper Lig’in 6. haftasında 19 Ekim Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor–Samsunspor maçı öncesinde Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri takıma destek olmaya davet etti.

Taraftarlara stadı doldurmaları çağrısında bulunan Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli ortak değerlerinden biri olan Kayserispor’a sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Her maçta olduğu gibi bu maçta da karşılaşma günü taraftarlar için ulaşım kolaylığı da sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 12.30–18.30 saatleri arasında Passolig kartı ile raylı sistemden ücretsiz yararlanma imkânı sunacak.

Haber Merkezi

