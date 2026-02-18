Başkan Büyükkılıç'tan Şöhretli İftar Sofrası Açıklaması: 'Mümkün olduğunca Katılmayacağım'

Ramazan ayı dolayısıyla yoğunlaşan mükellef iftar sofraları konusunda açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, bir çok kurum ve kuruluşun iftar için kendilerini davet ettiğini, bunlara da mümkün olduğunca katılmayacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İslam âleminin, başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerife kavuşma sevincini paylaştığını belirterek Müslümanların bu özel ayını tebrik etti.

On bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Büyükkılıç, mesajında rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif’in yüreklere huzur, hanelere bereket, tüm insanlığa sükûnet ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, “İslam âleminin, Ramazan ayına kavuşma sevincini paylaşıyor, tüm İslam âleminin bu mutluluğunu gönlümüzde hissediyoruz. Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif’in yüreklerimize huzur, hanelerimize bereket ve tüm insanlığa sükûnet ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Birlik, Beraberlik, Kardeşlik, Dayanışma ve Yardımlaşma Ruhunu Diri Tutmaya Devam Edecek”

Büyükkılıç, asırlar boyunca Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini pekiştirdiğini ifade ederek, “Bir kez daha kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığımız Ramazan ayı, asırlar boyunca olduğu gibi birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu diri tutmaya devam edecek inşallah. Hayatımızı, ahlakımızı ve tüm işlerimizi İslam’ın ve Ramazan-ı Şerif’in güzellikleri ile bezeyebilmek dua ve temennisiyle tüm İslam âleminin bu özel ayını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’de Ramazan ayında gerçekleştirecek tüm etkinliklerin, şehre ayrı bir güzellik katacağına da değinen Başkan Büyükkılıç, “Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz ve gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenecek her etkinlik ve faaliyet hem geleneklerimizi yaşatacak hem de bizleri bir araya getirecek” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’na huzur ve sağlıkla kavuşma temennilerini de dile getirerek, “Şehrimizin, ülkemizin ve İslam âlemin manevi atmosferini güçlendirecek ve toplumumuzun birbirine daha da yakınlaşmasını sağlayacak bu mübarek günlerin huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yaşayıp, Ramazan Bayramı’na huzurla, sağlıkla kavuşmak dileğiyle” dedi.