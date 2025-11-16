Başkan Büyükkılıç'tan Talas Bulvarı'nda Trafik Çözümü İçin Yerinde İnceleme

Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların trafik yoğunluğunu azaltacağını vurgulayarak, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirme noktasında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Erciyes Üniversitesi önündeki bu kavşak düzenleme çalışmamız da inşallah yoğunluğu çözüme kavuşturacak” ifadelerini kullandı.

İnceleme sırasında çevredeki çocukların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla sohbet ederek Kayserispor forması hediye etti. Çalışmaların hem ulaşım hem de şehir yaşamına katkı sağlayacağı belirtilirken, Başkan’ın sahadaki takibi dikkat çekti.