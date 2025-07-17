Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta Esnaf Ziyareti

Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada yürüten Başkan Büyükkılıç, kentin her bölgesinde sık sık esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelmeye ayrı bir özen gösteriyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti. Esnafların güler yüzlü ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennilerini ileten Büyükkılıç, “Talas’ta esnafımızı ziyaret ettik, alışveriş yapan hemşehrilerimizle selamlaştık. Güler yüzleriyle bizleri karşılayan tüm esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Talas Mevlana Mahallesi esnafları da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.