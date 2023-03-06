Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta yatırım istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem yardımlarının istişare edildiği ve 2023 yılı yatırım toplantıları çerçevesinde Talas'ı ziyaret etti.

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  • 06.03.2023 14:52
  • Güncelleme: 06.03.2023 15:16
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Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta yatırım istişare toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem yardımlarının istişare edildiği ve 2023 yılı yatırım toplantıları çerçevesinde Talas’ı ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Talas ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte 2023 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. Bu süreçte Talaslı vatandaşların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde davranış gösterdiğini belirterek, Talaslılara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde hem ‘geçmiş olsun’ ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarının değerlendirdiği toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ile birlikte ilçede bu yıl yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir yatırım istişare toplantısı yapan Büyükkılıç, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek, ilçemizde yaptığımız çalışmalar ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanıyla el ele, gönül gönüle hem deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam edeceklerini hem de hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise deprem bölgesinde destek ve yardımlarından dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’a Talas ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

İHA

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