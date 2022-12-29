Başkan Büyükkılıç'tan Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon TL'nin Üzerinde Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında son 1 yılda 100 milyon 780 bin TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

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  • 29.12.2022 10:30
  • Güncelleme: 29.12.2022 10:50
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Başkan Büyükkılıç'tan Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon TL'nin Üzerinde Yatırım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında son 1 yılda 100 milyon 780 bin TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Tarım ve hayvancılık konusunda tohumdan koyuna, arıcılıktan AR-GE çalışmalarına kadar pek çok konuda gerek proje ve gerekse destekler aracılığıyla tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki tarım ve hayvancılığı geliştirme anlamında adeta el değmedik alan bırakmadı. Bu çerçevede koyun dağıtımı, tohum desteklemeleri, arıcılık desteklemeleri, tarımsal makineler, hayvancılık su desteği, tarımsal üretim desteklemeleri, AR-GE çalışmaları, SST Sulama Suyu Tesisleri, His Tesisleri beton sıvat-gölet gibi başlıklarda; yem ve tahıl bitkileri tohumu, küçükbaş hayvan dağıtımı, süt soğutma tankı, yem ezme makineleri, gacer buğdayı unu değirmeni, katı gübre dağıtma makinesi ve sabit ile seyyar sellektör gibi makine ve teçhizatların yanı sıra, arı kolonileri, sulama tesisleri ile su tahsisi, aspir soğuk sıkım tesisi ve ayçekirdeği kurutma tesisi, slaj paketleme tesisi, kooperatif üretim tesisi ile beraber kuraklığa dayanıklı tohum yaygınlaştırma, tıbbi aromatik bitki üretim geliştirme ve coğrafi işaretli gilaburu fidan yetiştirme gibi AR-GE faaliyetleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında söz konusu faaliyetlere ek olarak sac ve beton sıvat ile hayvan içme suyu tesisi beraberinde mebran ve kil kaplamalı göletler de inşa etti. Öte yandan Sulama Suyu Tesisi (SST) sayesinde sular iletilerek, Kayseri’de 30 bin dekar arazi de sulamaya açıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılındaki 1 yıllık süreçte Kayseri’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için gerçekleştirdiği harcama 100 milyon 780 bin TL olarak gerçekleştirildi. Söz konusu miktar ile tarım ve hayvancılık alanında adeta A’dan Z’ye pek çok destek ve projeye imza atıldı. Çiftçi ve besicilerden büyük beğeni toplayan proje hizmetler, şehre katkı sağlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’deki tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu çerçevede her yıl arttırılarak daha geniş bir kitleye yayılması planlanan ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesindeki küçükbaş hayvan dağıtımında koyunlar kuzulamaya başladı. Öte yandan yine aynı şekilde tohum sayısı her yıl arttırılarak çapı genişletilecek olan tohum dağıtımı projesinde de gerek buğday ve gerekse aspir ürünlerinde ilk hasatlar da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin tasarlayarak ortaya koyduğu projeler ve yaptığı destekler ülke çapında ses getirerek Kayseri’yi tarımsal üretimde üst sıralara taşıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin desteklerini alan Kayseri çiftçisi, işlenen tarım alanları miktarında Kayseri’yi büyükşehirler arasında 4’üncü sıraya taşıdı. Kayseri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yapılan araştırmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Kayseri Tarım Şehri Olacak’ hedefi doğrultusunda 30 büyükşehir arasında ilk 4’te yer aldı.

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İHA

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