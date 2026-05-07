Başkan Büyükkılıç'tan, Tarmvayda Samimi Diyalog

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimde katılımcı, erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının sahadaki somut örneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, kent yönetiminde benimsediği “sahada olma” anlayışını bu kez raylı sistemde sürdürdü. Organize-İldem hattında Cumhuriyet Meydanı durağından tramvaya binen Başkan Büyükkılıç, istasyondan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bekleyen yolcularla başlayan sohbetler, tramvay içerisinde de kesintisiz devam etti.

Yol Boyunca Samimi Sohbetler

Tramvaya biner binmez yolcuları selamlayan Başkan Büyükkılıç, yolculuk boyunca sık sık yer değiştirerek farklı vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerden yaşlılara kadar her kesimden Kayseriliyle sohbet eden Büyükkılıç, iletilen talepleri not alırken, belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri de doğrudan dinledi. Vatandaşların sıcak ve samimi yaklaşımı dikkat çekti.

Yolculuk sırasında özellikle öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, eğitim desteklerine vurgu yaptı. KAYMEK bünyesinde sunulan YKS ve LGS sınavları başta olmak üzere ücretsiz kurslar hakkında bilgi veren Büyükkılıç, gençlere yönelik fırsatların artarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara hitaben, “Belediye sizin, imkânlar sizin” anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Beyazşehir’de Esnaf Ziyareti

Beyazsehir Gesi Kavsağı durağında tramvaydan inen Başkan Büyükkılıç, bölgedeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Esnaf ve bölge sakinleri, belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Yolculuk Yeniden Başladı

Esnaf ziyaretinin ardından tekrar tramvaya binerek şehir merkezine dönüş yapan Büyükkılıç, yol boyunca vatandaşlarla temasını sürdürdü. Samimi diyalogların devam ettiği yolculuk, Büyükşehir Belediyesi durağında sona erdi.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık eşlik etti.