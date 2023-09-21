Başkan Büyükkılıç'tan Teknik Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçeler olmak üzere kentin en ücra kesiminde bile çalışmalarına devam eden Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç’tan Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kılıç, yaptıkları faaliyetlerle ilgili Büyükkılıç’a bir sunum da yaptı. Tek tek ekip ile tokalaşan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Bu birimde, köklü, zamanında ve çözüm odaklı yaklaşım gördüm. Allah hepinizden razı olsun” dedi. Büyükkılıç, teknik ekiplere tavsiyelerde bulunarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi güvenli limanın en önemli merkezlerinden birisidir. Bu anlayış içerisinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir aile ortamı oluşturmuşsunuz” diye konuştu. İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da 45 kişi ile Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü’nün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirterek, “Her zaman emir ve görüşlerinize hazırdır. Burada arkadaşlarımız son derece fedakâr, gayretlidir. Emeğini esirgemeyen bir ekiple çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.