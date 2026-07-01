Başkan Büyükkılıç'tan Terminal Esnafına Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmeti vizyonu doğrultusunda tüm Kayserililerle buluşmaya, vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinlemeye, yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit etmeye gösterdiği önem çerçevesinde Kayseri Şehir Terminali’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde terminal içerisinde faaliyet gösteren esnafların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşırken, seyahat etmek üzere terminalde bulunan vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi. Büyükkılıç, yolculuk yapacak vatandaşlara iyi seyahatler diledi.

Kayseri Şehir Terminali içerisinde faaliyet gösteren esnaf dükkânları ve firmaların bilet gişelerini tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, esnafların ihtiyaç, talep ve önerilerini bizzat sordu.

Terminal içerisinde hizmet veren bir esnaf Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Çok teşekkür ederiz, Allah sizden razı olsun tertemiz bir terminalde yaşıyoruz. Her şey düzenli, yönetimimiz çok iyi” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Terminal Taksi durağını da ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti ve taksi şoförlerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Kayseri Şehir Terminali ziyaretini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Şehir Terminali’ni ziyaret ederek, burada hizmet veren kıymetli terminal esnaflarımızla, taksici esnafımızla ve seyahat eden hemşehrilerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Ziyaretimiz kapsamında terminalimizde hayata geçireceğimiz çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak, yapılacak düzenlemeleri yerinde değerlendirdik. Seyahat eden vatandaşlarımız; hayırla gidin, hayırla gelin inşallah” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Şehir Terminali ziyaretinde Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç ve müdürler ile terminal yönetimi eşlik etti.