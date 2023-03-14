Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i ziyaret ederek, ilçede yapılacak yatırımları değerlendirirken, ayrıca Tomarzalı vatandaşlara deprem bölgesine gereken desteği verdikleri için teşekkür etti.

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  • 14.03.2023 12:52
  • Güncelleme: 14.03.2023 13:19
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Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i ziyaret ederek, ilçede yapılacak yatırımları değerlendirirken, ayrıca Tomarzalı vatandaşlara deprem bölgesine gereken desteği verdikleri için teşekkür etti.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza’ya giden Başkan Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Tomarza ilçesinin deprem bölgesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederek, “Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Değerli ilçe başkanımız, belediye başkanımız, kıymetli ekibi, mesai arkadaşlarımız her zamanki sıcaklığınızla, bizlere olan dualarınızla bizleri karşıladınız. Biz de hem bu deprem sürecinde hem geçmiş olsun diyelim hem de kendi ölçeğinizde imkânlarınızı fazlasıyla zorlayarak deprem bölgesine en çok hizmet eden ilçelerimizden biri oldunuz, sizin şahsınızda değerli Tomarzalı canlarımızı, dostlarımızı, hayırseverlerimizi, ekiplerimizi tebrik ediyor, her biriniz birer kahramansınız, alnınızdan öpüyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin, ilçeleriyle, merkeziyle, altyapı kuruluşlarıyla adeta destanlar yazdığını, üzerine düşeni yaparak, her yerde konuşulduğunu vurguladı.

“Hep koştuk, koşmaya devam ediyoruz”

2023 yılını hizmetler açısından nasıl en verimli şekilde geçiririz kaygısıyla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “2023’te beklentiler var, hizmetler yapılacak, inşallah 2023’ü de en verimli şekilde nasıl geçiririzin kaygısıyla hareket ediyoruz. Bizim felsefemizde gece gündüz, vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme, onlara layık olma, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak bu millet için ötekileştirmeden, ayrıştırmadan önce insan, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığıyla hep koştuk, koşmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edeceğimizi buradan paylaşıyor, tekrar teşekkür ediyorum. Tomarza’mızın güzel insanlarına sizlerin şahsında sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a Tomarza ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, genel müdürler ve daire başkanları da eşlik etti.

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İHA

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