Başkan Büyükkılıç'tan TSE Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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  • 03.01.2023 10:30
  • Güncelleme: 03.01.2023 12:27
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Başkan Büyükkılıç'tan TSE Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunarak, bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü A. Mahmut Ulaş’ı makamında ziyaret etti. Büyükkılıç, Ulaş’tan bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca TSE laboratuvarlarında incelemelerde bulunan ve yapılan işler hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, “Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürümüz A. Mahmut Ulaş’tan laboratuvarlarda yapılan işlemlerle ilgili bilgiler aldık. Kıymetli müdürümüze misafirperverliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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