Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda enerji hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Ulaşım A.Ş'den brifing alarak, RES ve GES seçeneklerini masaya yatırdı.

PAYLAŞ
  • 23.11.2022 11:14
  • Güncelleme: 23.11.2022 11:21
Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda enerji hamlesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Ulaşım A.Ş’den brifing alarak, RES ve GES seçeneklerini masaya yatırdı.

Otobüs İşletmesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Ulaşım A.Ş. ekipleri katıldı.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut tarafından Başkan Büyükkılıç’a etraflı bir sunum yapıldı. Sunumda, Başkan Büyükkılıç’a, raylı sistem hatlarında kullanılmak üzere RES ve GES gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin etraflı bilgiler verildi.

Raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile ilgili yapılan çalışmaların önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, sürecin takipçisi olacağını belirterek geleceğe temiz çevre bırakmanın önemini vurgulayarak, daha gelişmiş ulaşım yatırımları için gayret gösterdiklerini ifade etti. Yapılan çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, ulaşımda Kayseri’yi daha konforlu, daha gelişmiş ve daya uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, Başkan Büyükkılıç’a ulaşıma yönelik diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler verildi. 24 yeni KAYBİS istasyonu için alt yapı çalışmalarının hızlandırılması talimatı veren Başkan Büyükkılıç, Türkiye kartın toplu ulaşıma entegrasyonu ile ilgili gelinen nokta hakkında bilgi aldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden inşaat işçisi toprağa verildi

Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Motorine indirim, benzine zam bekleniyor

Motorine indirim, benzine zam bekleniyor

Hacılar Erciyesspor'da kadro sıkıntısı

Hacılar Erciyesspor'da kadro sıkıntısı

Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesini ortaya çıkardı

Argıncık Kayabaşı'nda silah imalathanesini ortaya çıkardı

Bir Hafta Bir Yazar: Rifat YÖRÜK

Bir Hafta Bir Yazar: Rifat YÖRÜK

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce merkezli deprem Kayseri'den de hissedildi

Düzce merkezli deprem Kayseri’den de hissedildi

Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda enerji hamlesi

Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda enerji hamlesi

DAHA FAZLA
Yolda gördüğü kadın hayatını zindana çevirdi

Yolda gördüğü kadın hayatını zindana çevirdi

Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz önemli ve büyük bir görev üstleniyor'

Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz önemli ve büyük bir görev üstleniyor'

Talas'ta Jandarma Konseri heyecanı

Talas'ta Jandarma Konseri heyecanı

Bir kişinin tek seferlik kışlık alışverişi 2 bin 250 lirayı buluyor

Bir kişinin tek seferlik kışlık alışverişi 2 bin 250 lirayı buluyor

Başkan Büyükkılıç imkan sağlıyor, gençler okuyor

Başkan Büyükkılıç imkan sağlıyor, gençler okuyor