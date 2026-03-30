Başkan Büyükkılıç'tan Uzay ve Yazılım Projelerine Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji alanındaki vizyoner projelerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisi’nde düzenlenen Astro Hackathon etkinliğine katılarak gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde, TÜBİTAK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı Kayseri Bilim Merkezi ile Bilişim Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler, 48 saat boyunca uzay teknolojileri ve yazılım alanında projeler geliştirdi.

14 Yaşında Katılan da Var, 36 Yaşında Katılan da…

Türkiye genelinde 37 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen hackathon kapsamında Kayseri’de yaklaşık 100 katılımcı yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürürken, 14 yaşından da 36 yaşından da katılımcıların olduğu gençler, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için yarıştı. Yarışmada dereceye giren katılımcılar, Ankara’da gerçekleştirilecek büyük finalde projelerini geliştirme ve yatırımcılarla buluşma fırsatı elde edecek.

“Önemli Projelere İmza Atıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Uzay Ajansı’nın gençleri yüreklendiren, yapacakları projelerden anlamlı sonuçlar alması adına önemli çalışma yaptığını belirterek, “Değişik üniversitelerden, değişik ülkelerden gelip, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Bilişim Akademisi’nde sunduğu bu imkân ile önemli projelere imza atıyoruz” dedi.

Büyükkılıç’tan Bilişim ve Teknoloji Yatırımları

Gençlerin projeleri tek tek dinlediklerini, ilgilendiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, hem pratikte uygulanabilecek hem de uzayda işe yarayacak önemli projeler olduğunu hissettiklerini vurguladı. Büyükkılıç, 5 üniversitesi, 70 bine yakın üniversite öğrencisiyle Kayseri’nin kendisinden söz ettiren bir şehir olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Gençlerimiz de yeri geldiğinde 40 saat, sabırla, sabahlara kadar, yarışma saati içerisinde emek sarf ettiklerini, uykusuz kaldıklarını anlıyoruz. Sonuçta yüzlerinin güleceğini hissediyorum. Birlikte daha güçlüyüz diyor, üniversitelerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla Kayseri’de akıllı şehircilik projelerini hayata geçiriyoruz. Biz sizlerin hizmetindeyiz, sizlere hizmet etmekten onur duyar, keyif alırız. Burası sizlerle anlam kazanır. Bilişim Akademisi’nde onlarca öğrencimizin 24 ay süreyle kurslar aldığını, çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz, TÜBİTAK ile yapmış olduğumuz anlamlı projeler var, Mobil Gençlik Tırı ile gerekli ortamı sağladık, gençlerimize fırsat veriyoruz. Ayrıca TÜBİTAK ile iş birliği yapıp Teknoloji Hangarı’nı hayata geçiriyoruz. Sizleri seviyoruz, bir ağabeyiniz olarak bağrıma basıyor, iyi ki varsınız diyorum.”

Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk kez hayata geçirdiği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Astro Hackathon’un, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi hedeflenirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik bilim ve teknoloji odaklı yatırımları kararlılıkla devam ediyor.