Başkan Büyükkılıç'tan Yahyalı'da yatırım değerlendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde 2023 yılı yatırım planlama toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “2023 yılında yapacağımız çalışmalarla ilgili sizlerle görüşerek, tavsiyelerinizi alarak, istişare ederek, kaynaklarımızı ve projelerimizi yeniden gözden geçirdik” dedi.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Yahyalı ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte 2023 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret eden Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy’un da eşlik ettiği 2023 yılı yatırım planlama toplantısı yaptı.

“İlçelerimizde hem çalışma yapıyoruz, hem de değerlendirmeler yapıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’nın yaptığı çalışmalarla, deprem bölgesindeki potansiyeli ile kendisinden söz ettirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Yahyalı’mız bu manada hakikaten destekleriyle, kendisinden her zamanki hayırseverliğiyle yaptığı çalışmalarıyla, bölgedeki potansiyeli ile kendisinden söz ettiren ilçelerimizin arasında yer aldı. Allah hepinizden razı olsun, 16 ilçe dayanışma içerisinde Büyükşehrimiz, kurum ve kuruluşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, hayırsever canlarımız, kısacası şehrimiz adeta yağdı, aktı. Yaraları sarma yönünde irade gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bu süreç devam edecek.”

2023 yılı yatırım değerlendirme toplantıları yaptıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Bizim de 2023 yılı itibariyle yapacağımız çalışmalarla ilgili sizlerle görüşerek, tavsiyelerinizi alarak, istişare ederek, kaynaklarımızı ve projelerimizi yeniden gözden geçirdik. Deprem sürecindeki gelişmeleri göz ardı etmeyerek, nasıl yol alırız, bölgede var ise sıkıntılar onları paylaşmanın anlayışı içerisinde değerli genel sekreter yardımcılarımız ile birlikte ilçelerimizle ilgili hem çalışma yapıyoruz, hem de değerlendirmeler yapıyoruz. Bu arada tekrardan geçmiş olsun” diye konuştu.

Büyükkılıç, bir kez daha baş sağlığı temennisinde bulunarak, “Allah sabır versin, bu milletin metanetini arttırsın. İnşallah yaralarımızı yine hep birlikte el birliğiyle, birlik beraberlik anlayışı içerisinde saracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yahyalı’mızın güzel insanlarına minnet duyuyor saygılarımız sunuyor, Allah hepsinden razı olsun diyoruz” dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle tabi 16 tane ilçemiz var. Allah razı olsun Develi’mizden sonra Yahyalı’mıza teşrif ettiniz, ben gönülden, yürekten hamiyetperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten depremin olduğu günden beri hem Kayseri’deki işlerinizi aksatmaksızın ordaydınız. Ona da şahitlik de yaptık geçen gittiğimizde, meclis üyelerimizle beraber. İyi ki varsınız diyoruz. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Elbistan ilçesine yapılan Konteyner Çarşı için teşekkür eden Öztürk, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş ile dost olduk, kötü gün dostu oldunuz başta bir büyüğümüz olarak. Ama tabi ticaret merkezi Kayseri’mize de bir çarşı yapmak yakışırdı. Bu konuda da dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da gönülden, yürekten teşekkür ettiğini biliyoruz. Gerçekten o teşekkürü de hak ediyorsunuz diyorum. Sizin huzurunuzda da Yahyalı’daki iş adamlarımıza, STK’larımıza gönülden teşekkür ediyorum. İş makineleri ile kamyonlarını hiç esirgemeksizin hemen oraya gönderdiler. 42 tane aracımız Maraş’ta, Elbistan’ımızda. Size yürekten teşekkür ediyorum. Allah bir daha o acıyı göstermesin. Bu acıyı unutturacak başka acılar da vermesin. Kayserimizle de ilgili geçmiş olsun diyorum.”