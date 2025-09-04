Başkan Büyükkılıç'tan Yanan Fabrikaya 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

Melikgazi ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi 12’nci Cadde’de faaliyet gösteren Milkay Teknik Tekstil fabrikasında çıkan yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahalede bulunurken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da çalışmaları yakından takip etti.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, daire başkanları eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’dan yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, fabrika sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükkılıç incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Maalesef arzu edilmeyen bir tablo. Keçe fabrikası, şehrimizin önemli sanayi tesislerinden birisi. Yangının makine parkının olduğu yerlere sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Bizi kısmen teselli eden boyutu çok şükür herhangi bir cana zarar gelmemiş olması” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve tüm ilçe belediyelerinin araç gereçleri ile seferber olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, yangının daha da büyümesinin önlendiğini ve soğutma çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Büyükkılıç, fabrika sahiplerine de geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Büyük geçmiş olsun diyorum. Hep beraber üzerimize düşeni yapma yönünde gayretimizi göstereceğiz. Şehrimizde, bu alanda katkısı olabilecek hangi kurum, kuruluş varsa burada gerekeni yapmaya gayret gösteriyor. Kayseri’mize, ailemize, organize sanayimize geçmiş olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, büyük bir gayret ve fedakârlıkla yangın söndürme çalışmalarını yürüten tüm ekiplere teşekkür ederek, çalışmalar esnasında yaralanan 2 itfaiye erine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin 20 araç 80 personel ile büyük bir mücadele verdiği yangın kontrol altına alındı. Fabrika içerisinden malzeme transferi yapılarak soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.