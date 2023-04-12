Başkan Büyükkılıç'tan Yazıcıoğlu ve Pakdil'in kabirlerine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli şahsiyetlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve Nuri Pakdil'in kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

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  • 12.04.2023 14:54
  • Güncelleme: 12.04.2023 18:18
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Başkan Büyükkılıç'tan Yazıcıoğlu ve Pakdil'in kabirlerine ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin önemli şahsiyetlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve Nuri Pakdil’in kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara ziyaretleri çerçevesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu Taceddin Dergahı’ndaki kabri başında andı. Merhum Yazıcıoğlu için dua eden Başkan Büyükkılıç, “Anadolu’nun yiğit evladı, dava adamı, gönül eri Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret ederek, Fatiha’mızı okuyup, duamızı ettik. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

Büyükkılıç, ayrıca Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil’in de Taceddin Dergahı’ndaki kabrini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, merhum Pakdil’in kabrin başında dua ederek, “Yüreği yeryüzünün bütün mazlumları için atan, Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan kültür ve edebiyat dünyamızın unutulmayacak ismi, dava adamı Nuri Pakdil Beyefendi’nin kabrini ziyaret ederek, dua ettik. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” diye konuştu.

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İHA

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