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Başkan Büyükkılıç'tan YKS'ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere başarı dileyerek, sınav giriş belgelerini ibraz eden adayların cumartesi ve pazar günleri raylı sistem, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç'tan YKS'ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu yapılacak YKS öncesinde öğrencilere ve velilere yönelik bir mesaj yayımladı. Sınava girecek tüm adaylara başarı dileklerini ileten Büyükkılıç, öğrencilerin sınav merkezlerine daha rahat ve huzurlu ulaşabilmeleri amacıyla toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrencilerin 21-22 Haziran tarihlerinde raylı sistem, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini belirten Büyükkılıç, gençlerin emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti.
Öğrencilere moral veren Başkan Büyükkılıç, “Hafta sonu gireceğiniz bu önemli sınavda her birinize gönülden başarılar diliyorum. YKS’ye daha rahat ve huzurlu ulaşabilmeniz için sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrencilerimize cumartesi ve pazar günü raylı sistem, belediye otobüsü ve özel halk otobüsü araçlarımızı ücretsiz hale getirdik. Yüreğinizi ferah tutun, kendinize inanın. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz” dedi.
(RHA)

Haber Merkezi

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