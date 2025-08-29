Başkan Büyükkılıç'tan Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı yıl dönümünde yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922’de, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan bu büyük zafer, milletimizin hürriyet aşkının, birlik ve beraberlik ruhunun, topyekûn kararlılığının sembolüdür. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil; aynı zamanda yokluklar içinde dirilişi, küllerinden yeniden doğan bir milletin iradesini tarihe kazıyan bir milattır.”

Türk milletinin şanlı tarihi boyunca nice badireleri birlik ve beraberlik ruhuyla atlattığını vurgulayan Büyükkılıç, “103 yıl önce Dumlupınar’da kazanılan zafer, Anadolu’nun ebedi vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu büyük mücadelenin ruhunu yaşatmak, sadece anmakla değil; bu aziz mirasa sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha da yükseğe taşımakla mümkündür” dedi.

Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kayseri’mizde de bu kutlu yürüyüşe katkı sunmak için canla başla çalışıyoruz. Ecdadımızdan devraldığımız bu aziz mirası, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sporla, kültürle ve yatırımlarla genç nesillere bu ruhu aktarmaya kararlı olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından 30 Ağustos’un 103’üncü yılına özel düzenlenen turnuvalarla, milli ruhun ve dayanışmanın sporla bütünleştirildiğini kaydetti.

Büyük Zafer’in üzerinden 103 yıl geçtiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Başta Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu cennet vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlara layık olma sorumluluğuyla, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”