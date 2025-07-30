  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'tan Zulüm ve İşgallere Sert Tepki: 'Bazı Bayraklar Paçavraya Dönüştü'

Başkan Büyükkılıç'tan Zulüm ve İşgallere Sert Tepki: 'Bazı Bayraklar Paçavraya Dönüştü'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son günlerde artan zulüm ve işgallerle ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Başkan Büyükkılıç'tan Zulüm ve İşgallere Sert Tepki: 'Bazı Bayraklar Paçavraya Dönüştü'

Büyükkılıç, paylaşımında bazı bayrakların hak ettiği yeri bulduğunu belirtirken, diğerlerinin ise yaptıkları eylemler nedeniyle "paçavraya dönüştüğünü" ifade etti. Ayrıca, insanlık onurunu ayaklar altına alanların bu durumu hak ettiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'ın anlamlı mesajına, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği bir fotoğraf eşlik etti. Fotoğrafta, bir esnafın dükkân zeminine yerleştirdiği İsrail bayrağı bulunan paspas dikkat çekti. Paspas üzerinde "Kahrolsun Soysuz İsrail" yazısı yer alırken, arka planda gururla dalgalanan Türk Bayrağı, Kayseri halkının Filistin başta olmak üzere zulüm altında kalan coğrafyalara verdiği güçlü desteği simgeliyor. Bu olay, toplumun duyarlılığını ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de bu okuldan Mezun olan 50 Öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi
Kayseri'de bu okuldan Mezun olan 50 Öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi
Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi'ye Ziyaret
Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi’ye Ziyaret
AGÜ'nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu
AGÜ’nün Mühendislik Programlarına 5 Yıllık MÜDEK Akreditasyonu
Özhaseki Bulvarı'nda Derin Temizlik
Özhaseki Bulvarı'nda Derin Temizlik
Kadınlar, Erkeklerden 5,2 Yıl Daha Uzun Yaşıyor
Kadınlar, Erkeklerden 5,2 Yıl Daha Uzun Yaşıyor
Milli Eğitim'den Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür Ziyareti
Milli Eğitim'den Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür Ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!