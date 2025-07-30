Başkan Büyükkılıç'tan Zulüm ve İşgallere Sert Tepki: 'Bazı Bayraklar Paçavraya Dönüştü'

Büyükkılıç, paylaşımında bazı bayrakların hak ettiği yeri bulduğunu belirtirken, diğerlerinin ise yaptıkları eylemler nedeniyle "paçavraya dönüştüğünü" ifade etti. Ayrıca, insanlık onurunu ayaklar altına alanların bu durumu hak ettiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'ın anlamlı mesajına, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği bir fotoğraf eşlik etti. Fotoğrafta, bir esnafın dükkân zeminine yerleştirdiği İsrail bayrağı bulunan paspas dikkat çekti. Paspas üzerinde "Kahrolsun Soysuz İsrail" yazısı yer alırken, arka planda gururla dalgalanan Türk Bayrağı, Kayseri halkının Filistin başta olmak üzere zulüm altında kalan coğrafyalara verdiği güçlü desteği simgeliyor. Bu olay, toplumun duyarlılığını ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.