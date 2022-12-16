Başkan Büyükkılıç, tarihi kapalı çarşı ve kazancılar çarşısı esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18'inci yüzyılın ilk yarısında yapılan tarihi Vezirhan'da devam restorasyon çalışmalarını inceleyerek, hanın yanı başında bulunan, ticaretin nabzının attığı tarihi kapalı çarşı ve kuyumcu esnafının yoğun olduğu Kazancılar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret etti.

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  • 16.12.2022 15:51
  • Güncelleme: 16.12.2022 16:01
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Başkan Büyükkılıç, tarihi kapalı çarşı ve kazancılar çarşısı esnafını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18’inci yüzyılın ilk yarısında yapılan tarihi Vezirhan’da devam restorasyon çalışmalarını inceleyerek, hanın yanı başında bulunan, ticaretin nabzının attığı tarihi kapalı çarşı ve kuyumcu esnafının yoğun olduğu Kazancılar Çarşısı’ndaki esnafları ziyaret etti.

Hizmetlerini sahada bizzat yürütmeye ve vatandaşlarla içe içe olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18’inci yüzyılın ilk yarısında yapılan tarihi Vezirhan’da devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, tarihi Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Tarihi mirasa sahip çıkarak asırlık mekanları ayağa kaldıran ve gelecek kuşaklara aktarılmasına ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, tarihi Vezirhan’da sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Daha sonra tarihi hanın yanı başında yer alan, asırlardır ticaretin nabzının attığı kapalı çarşıyı gezen Büyükkılıç, çarşı esnafı ve vatandaşların ilgisi ile karşılaştı ve esnaf ile vatandaşların taleplerini de bizzat dinledi. Kuyumcu esnafının yoğun olduğu Kazancılar Çarşısı’nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, buradaki esnaflarla da sohbet ederek, taleplerini dinledi. Büyükkılıç, kapalı çarşı ve Kazancılar Çarşısı esnafına hayırlı işler temennisinde de bulundu.

Ziyaret ettiği bir kuyumcu dükkânında çocukların ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, kameralara ‘Selamunaleyküm Tayyip dede’ diyerek seslenen miniklerin selamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini söyledi.

Kazancılar çarşısında görev yapan Huzur Timleri ile de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, polis ekibine teşekkür ederek, hayırlı görevler dileklerini iletti.

Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Büyükkılıç, vatandaşlara lokum ikram etti.

Esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti.

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İHA

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