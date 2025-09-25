Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'

Kayseri’nin tarihî zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı öncelikli görevlerinden biri olarak gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, belediye tarafından yürütülen koruma ve restorasyon çalışmaları kurul üyeleriyle birlikte ele alındı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda akademik ve teknik destekten büyük önemle faydalandıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, kurul üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, kurul üyeleriyle verimli bir istişare ortamı sağlandığını kaydederek, “Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı’na katılarak, kurul üyesi hocalarımızla belediyemiz tarafından tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması için yapılan çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

Tüm kurul üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Yapılan çalışmalara desteklerinden ve katkılarından dolayı başta kurul müdürümüz Fatih Çapar olmak üzere kurulumuzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.