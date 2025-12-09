Başkan Büyükkılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız'ı Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav,’ı makamında konuk ederek, şehirde yürütülen tarımsal projeleri ve hizmetleri değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarımda örnek bir şehir haline gelmek için adım adım ilerlediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’de tarıma önemli destekler veriyoruz. Bu çalışmaları yürütürken gerek bakanlığımız gerekse il müdürlüğümüz ile sürekli istişare halinde hareket ediyoruz. Şehrimizin tarımsal üretimde kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için iş birliğini önemsiyoruz. Bu vesileyle Genel Müdürümüz Sayın Osman Yıldız’a ve İl Müdürümüz Sayın Bülent Saklav’a hem nazik ziyaretleri hem de uyumlu çalışmaları için teşekkür ediyorum.”

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız da Başkan Büyükkılıç’a, tarım ve hayvancılık alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bakanlık ve yerel yönetim arasındaki güçlü koordinasyonun Kayseri’nin tarımsal potansiyelini daha da arttıracağı vurgulanan ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Başkan Büyükkılıç’ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, son altı yılda tarım ve hayvancılık sektörüne sağladığı yaklaşık 1 milyar TL’lik destekle Türkiye’de bir belediye tarafından yapılan en büyük tarımsal yatırımlardan birine imza attı.