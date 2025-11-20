  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Başdanışmanı Hakan Coşkun'u makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Tataristan Temsilcisi Gataullin'i ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret kapsamında kente gelen Tataristan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Başdanışmanı Hakan Coşkun’u belediyede misafir etti.

Samimi bir atmosferde başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, misafirlerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkarılan ilk yazılı tabletlerin imitasyonunu hediye ederek, bölgenin Anadolu’daki yazılı tarih için önemini anlattı. 

Kayseri’nin köklü tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği, endüstri ve ticaretteki öncü kimliği ile stratejik konumuna dikkat çeken Büyükkılıç, şehrin turizm potansiyelini ve Erciyes’in dünya çapındaki önemini de konuklarıyla paylaştı.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Ayrat Gataullin ise Tataristan hakkında bilgi vererek, sanayi ve ticaret alanında önemli bir merkez olan Kayseri’de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç, konuk Temsilci Gataullin’e Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında yer alan Erciyes Dağı kitabını hediye ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 

Haber Merkezi

