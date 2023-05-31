Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen Ve Meclis Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı ve Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak, Kayseri'yi temsil etti.

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  • 31.05.2023 12:33
  • Güncelleme: 31.05.2023 13:19
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Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen Ve Meclis Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı ve Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak, Kayseri’yi temsil etti.

Türkiye Belediyeler Birliği 2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da gerçekleşti. Ankara TBB Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında, “Dirençli şehir olmak için hem yaptıklarımızı hem yapacaklarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz, çünkü tecrübe paylaşımı çok kıymetli, tecrübe en büyük öğretmendir” diyerek, bir sunum gerçekleştirdi.

Şahin, yeni dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a bayrağı devredeceğini belirterek, “Bizler 5 sene boyunca sizinle kardeş, etle tırnak olduk, hep ileriye gittik. Bugün bizler temayüllere göre iki dönem Belediyeler Birliği başkanlığı yapıyoruz. Bizde sen, ben yok. Bu bayrak yarışı biz Yücel başkanımıza veriyoruz. Yeni dönemde hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, “Bugüne kadarki hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, bundan sonraki hizmetlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç da, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından 2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2022 yılı faaliyet raporları, 2022 yılı bütçe kesin hesabı görüşmeleri başta olmak üzere 7 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

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İHA

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