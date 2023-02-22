Başkan Büyükkılıç, teknik destek ekibini deprem bölgesine uğurladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek verecek olan mühendislerin yer aldığı 6 araçlık teknik destek ekibini Kahramanmaraş'a uğurladı.

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  • 22.02.2023 10:14
  • Güncelleme: 22.02.2023 10:29
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Başkan Büyükkılıç, teknik destek ekibini deprem bölgesine uğurladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek verecek olan mühendislerin yer aldığı 6 araçlık teknik destek ekibini Kahramanmaraş’a uğurladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’den deprem bölgelerine destek sürüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir taraftan çalışmaları yerinde incelerken bir taraftan da destek ekiplerini göndermeye devam ediyor. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek verecek olan mühendislerin yer aldığı 6 araçlık teknik destek ekibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden bölgeye uğurlandı. Başkan Büyükkılıç, uğurlama programında yaptığı konuşmada, “Tekrar geçmiş olsun diyoruz, rahmetli olan canlarımıza Mevla’mızdan rahmet, ailelerine sabır, milletimizin başı sağ olsun diyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.

“6 EKİP DAHA GÖNDERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu milletin bu yaraları saracağına vurgu yapan Büyükkılıç, “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millet bu yarayı da saracaktır. Metanetini, sabrını artırmasını Mevla’mızdan dua ederek, temenni ederken, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve AFAD’ın talepleri ile teknik destek sağlayacak 6 ekip daha gönderiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki teknik heyetimiz araçlarıyla beraber gidip, oradaki çalışmalara destek verecekler” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine yola çıkacak olan teknik ekibe hayırlı yolculuklar dileyerek, “Cenab-ı Allah bu milletimizi, kazadan, beladan korusun, inşallah sağlıkla gidip gelmenizi temenni ediyoruz. Sizleri uğurluyor, Mevla’mıza emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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