Başkan Büyükkılıç, Teşkilat Akademisi'nde konuştu

Kayseri İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teşkilatların diri olması, bilgilendirilmesi ve donanımlı hale getirilmesi adına yapılan çalışmaların önemine işaret etti. Büyükkılıç, “Partimiz, teşkilatlarımızın hem diri olması hem de bilgilendirilmesi, donanımlı olmasını sağlama adına bu tür anlamlı çalışmalar yapmak suretiyle bizlerin bir aile anlayışı içerisinde bu çalışmaların sürdürülmesine vesile oluyor” diye konuştu.

Konuşmasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde onun bir ailesi ve yol arkadaşları olarak el ele, gönül gönle insanlığa hizmet etmenin herkese nasip olmayacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Bunun kadrini, kıymetini bilerek bu çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyorum. İnşallah huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde bu çalışmaları tamamlar, iyi ki gelmişim, iyi ki katılmışım diye donanımlı olarak ayrılacağınızı umuyor, seviler ve saygılar sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, programa ilişkin olarak, “Verilen bilgilerin her biri birer rehber niteliğinde olan, teşkilatımıza yeni bakış açıları ve motivasyon katan bu kıymetli programda, bilgi ve tecrübelerini paylaşan değerli konuşmacılarımıza gönülden teşekkür ederim. Birlikte öğrenmeye, birlikte güçlenmeye devam” düşüncelerini de paylaştı.