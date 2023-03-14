Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tomarza ziyareti çerçevesinde, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

PAYLAŞ
  • 14.03.2023 15:07
  • Güncelleme: 14.03.2023 15:55
  • 62
Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tomarza ziyareti çerçevesinde, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerinde gönül almaya devam ediyor.

Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte Tomarza’nın kadirşinas esnaflarını da ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, genel müdürler ve daire başkanları da eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor

Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Müftülüğü'nün aylık değerlendirme toplantısına katıldı

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Müftülüğü'nün aylık değerlendirme toplantısına katıldı

Ramazan Bedir de aday adaylığı için istifa ediyor

Ramazan Bedir de aday adaylığı için istifa ediyor

Hüseyin Okandan, aday adaylığı için istifa etti

Hüseyin Okandan, aday adaylığı için istifa etti

5 DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

5 DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Başkan Büyükkılıç: 'Söylentilere inanmayın'

Başkan Büyükkılıç: 'Söylentilere inanmayın'

DAHA FAZLA
Narenciye yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Narenciye yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Yeniden Refah Partisi'nde aday adaylığı süreci başladı

Yeniden Refah Partisi'nde aday adaylığı süreci başladı

Kayseri'de uyuşturucu taciri kardeşlere 12'şer yıl hapis

Kayseri'de uyuşturucu taciri kardeşlere 12'şer yıl hapis

Sağlık-Sen İkram Evi İskenderun'da hizmete başladı

Sağlık-Sen İkram Evi İskenderun'da hizmete başladı

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu