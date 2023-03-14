Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tomarza ziyareti çerçevesinde, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerinde gönül almaya devam ediyor.

Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte Tomarza’nın kadirşinas esnaflarını da ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, genel müdürler ve daire başkanları da eşlik etti.