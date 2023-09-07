Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da Esnafla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Tomarza ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, yapımı devam eden ve Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesini yaptığı Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

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  • 07.09.2023 10:11
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:29
Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da Esnafla Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Tomarza ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, yapımı devam eden ve Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesini yaptığı Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde pazar yerini ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinledi. Pazarda alışveriş yapan, karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, pazar yerinde vatandaşlara ve esnaflara simit, kete ve karpuz ikramında bulundu. Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri de Tomarza’ya hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde belediye ve hayırsever iş birliğinde yapılan Tomarza Meslek Yüksekokulu için 103 kişilik Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yurt içerisinde personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesini yaptığını belirten Büyükkılıç; “Büyükşehir Belediyesi olarak çevre düzenlemesi çalışmalarını yürüttüğümüz hayırseverimiz tarafından yaptırılan 103 öğrenci kapasiteli kız yurdundaki çalışmalarda sona gelindi. Yeni eğitim sezonuna yetiştireceğimiz öğrenci yurdumuz Tomarza’mıza hayırlı olsun” dedi.

Büyükkılıç, öğrencilerin güvenli, temiz, pırıl pırıl bir ortamda eğitimlerini aldıklarında dua edeceklerini dile getirdiği bu yurdu yaptıran hayırsever ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç’a gezi ve incelemelerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları ve genel müdürler eşlik etti.

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İHA

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