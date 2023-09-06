Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe belediye düğün salonunda düzenlenen muhtarlar ile istişare toplantısına, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, meclis üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki’nin de telefon ile muhtarlara hitap ettiği toplantıda, Başkan Büyükkılıç, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını tek tek dinledi. Büyükkılıç’ın hizmetlerini adeta konuşturduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, Kayseri’nin hizmetten yana bir sıkıntısı olmadığına vurgu yaptı.

“ÖNEMLİ OLAN SİZLERİ DİNLEMEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Önemli olan sizleri dinlemek” diye seslendiği muhtarlara, “Mümkünse verdiğimiz dosyalara taleplerinizi yazarsanız, söz uçar yazı kalır mantığı içerisinde” diyerek, muhtarlardan taleplerini ve önerilerini aldı.

Büyükkılıç, toplantıda muhtarlara seslenerek, yapılan çalışmayı önemsediğini ifade etti.

İlçe genelinde yol, asfalt, kilitli parke gibi hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Biz birbirimize sahip çıkalım, Mevla’m mahcup etmesin. Katılanlara teşekkür ediyor, her birinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” dedi.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahalle muhtarlarını tek tek dinleyen Başkan Büyükkılıç, muhtarların talep ve önerilerini de yazılı olarak not aldı.