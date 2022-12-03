Başkan Büyükkılıç, toplu ulaşım şoförleri ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Şoförler Günü çerçevesinde Toplu Ulaşım Şoförleri Buluşma Toplantısı’nda şoförlerle bir araya geldi. Toplantıda otobüs şoförlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz birlikte anlam ifade ederiz” dedi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir ile otobüs şoförleri katıldı.

Dünya Şoförler Günü çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Özel Halk Otobüsü Esnaf ve Şoförleri Buluşma Toplantısı’nda şoförlerle buluşan Başkan Büyükkılıç ikinci kez şoförlerle buluştu. Toplu Ulaşım Şoförleri Buluşma Toplantısı’nda otobüs şoförleri ile bir araya gelen Büyükkılıç, salon girişinde şoförler tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz birlikte anlam ifade ederiz. Tek taş duvar olmaz, tek çiçekle bahar gelmez” dedi.

Otobüs şoförlerinin huzurlu bir şekilde çalışmasının önemine işaret eden Büyükkılıç, “Sizlerin yüzü gülerse bizim yüzümüz güler, şehrimizin yüzü güler. Çünkü direksiyona geçtiğinizde otobüsteki yüzlerce canımızı tebessüm içerisinde, Allah Resulünün tebessüm sadakadır müjdesi gereği kardeşlerimizi, yavrularımızı, ailelerimizi; evlerine, okullarına, iş yerlerine, mahallelerine ulaştırıyorsunuz. Sizin kafanız rahat olursa, siz huzurlu olursanız seyahat huzurlu olur. O açıdan sizlerin huzuru bizim için çok önemli” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden önce insan diyerek hizmet ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Pandemi dönemini yaşadık bir araya gelemedik. Ekonomik zorluklar yaşanıyor dünyada ama sizlere yansıtmamaya, Sayın Cumhurbaşkanımız, medarıiftiharımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Türkiye’mizde ve özelde kayserimizde mümkün olduğu kadar bu sıkıntıları en az yaşayan şehir ve ülke olduk. Sıkıntılı zamanlar, sevinçli zamanlar da birbirimize kenetleneceğiz. Sıkıntılar paylaştıkça azalır, sevinçler de paylaştıkça çoğalır. Sizler bizim onurumuz, sizler bizim gururumuzsunuz. Biz sizleri çok seviyoruz. Şunu samimiyetle söylüyorum, yıllardır sizlerin hizmetinizdeyiz, sizi sırtımızda taşısak az diye rahatlıkla ifade edebilirim. Siz ay yıldızlı Türk bayrağımız neredeyse orada oldunuz, siz vatanımıza sevdalı oldunuz, siz milletimize sevdalı oldunuz. Bizler de sizin başınızı yere eğdirmemek için sizleri mahcup etmemek için haram helal duygusuyla, yetim hakkını gözeterek, kamu hakkını gözeterek, kimsesizin kimsesi olarak, hiç kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, rengine, ırkına, inancına bakmadan önce insan diyerek bağrımıza bastık. Sizler de bizi bağrınıza bastınız. O açıdan size nasıl hizmet etsek az.”

Kayseri’nin her bir ilçesinin gönüllerindeki yerinin ayrı olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Sarız’ımızın gönlümüzdeki yeri bir ayrı, Yahyalı’mızın bir ayrı. Pınarbaşı’mızın bir ayrı, Akkışla’mızın, Felahiye’mizin, Sarıoğlan’ımızın, Özvatan’ımızın çok ayrı. Bünyan’ımızın, Talas’ımızın elbette Kocasinan’ımızın, Melikgazi’mizin, tabi ki Hacılar’ımızın, İncesu’muzun, Develi’mizin, Yeşilhisar’ımızın, Tomarza’mızın her birinin yeri apayrı. O açıdan birbirimizi sevmek mecburiyetinde, birbirimizi kucaklamak mecburiyetinde, aynı duyguları paylaşmak mecburiyetindeyiz. Sizleri seviyoruz. 16 ilçeyle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle, abi kardeş anlayışı içerisinde sizlere hizmet etmek için adeta çırpınıyoruz. Yapıyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve sizlere layık olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım ve hayvancılıkta, kırsal hizmetlerde bu dönemde taşraya yaptığımız kadar hiçbir dönemde hizmet yapılmadı. Tam 240 milyon TL yatırım yapmışız. Gençleri çok seviyoruz, onları çok düşünüyoruz. Diyoruz ki 10 bin üniversite öğrencimize 40 milyon TL eğitim yardımı diyoruz, çamaşırlarını yıkıyoruz, su paralarının yarısını veriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi ulaşımda 155 TL iken 100 TL’ye çektik. Ücretli öğretmenlerimize yine aynı öğrenci muamelesi uyguladık. Kayseri’mizin bir buçuk milyon insanını bağrımıza basıyoruz. İşte bu anlayış içerisinde biz bir aradayız. İnşallah sizlere layık olmak için de gece gündüz koşturmaya devam edeceğimizi de buradan paylaşmak isterim. Bizim inancımızda insanların hizmetkârı olmak ibadettir. Bizim inancımızda insanların hayırlısı faydalı olandır. İşte siz bizim aynamızsınız, yüz akımızsınız. Direksiyonda belediyelerimizi temsil eden canlarımızsınız.”

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajları veren Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum, Mevla’m bizi sizlere layık kılsın diyorum. Ekibimizle birlikte Kayseri’mize layık olma yolunda, ülkemize layık olma, Sayın Cumhurbaşkanımızla onun yol arkadaşları olarak inşallah Türkiye’mizi daha iyi noktalara taşıma yolunda hep beraber koşturacağız. O açıdan birliğe, beraberliğe, dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bize düşen bir şey olursa başkanlıktan öte bir abiniz olarak her zaman sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Şoförler günü anısına organizasyonu yapan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli başkanım siz Kayseri için gece gündüz çalışıyorsunuz. Burada bulunan arkadaşlarımız, sizin bu yaklaşımınızı, sıcaklığınızı, bu içtenliğinizi, bu hizmet anlayışınızı taşımış olduğu Kayseri halkına hizmet verme anlayışıyla devam edecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli abimiz sizin bu hizmetlerinizi karşılıksız bırakmıyor. Sevgili başkanım, her zaman sizin yanınızdayız, arkanızdayız, destekçiniziz. Kayseri halkına da hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da halk otobüsü şoförlerinin Dünya Şoförler Günü’nü kutlayarak, “Ben şuna inanıyorum ki tahsil edilen her bir ilimde, ülkemiz için üretilen her bir katma değerde sizlerin de payı var. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için azim ve kararlılıkla çalışacağımızı düşünüyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu geceyi tertip ettiği için bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ise otobüs şoförlerinin ger türlü koşulda hizmet ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay tarafından tablo takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, günü anısına şoförlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.