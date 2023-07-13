Başkan Büyükkılıç, tramvay ile Şehir Hastanesi'ne gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nda tramvay yolculuğu yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki esnafı ziyaret etti.

Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini bizzat dinlemeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, temassız özelliği olan kredi kartı ile Anafartalar 2 tramvay durağına giriş yaptı. Durakta bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Büyükkılıç, daha sonra tramvay ile yolculuk yaptı. Tramvay içerisinde vatandaşlar da, Başkan Büyükkılıç’a, “Hastane için tramvay çok iyi oldu. Sağ olun, otobüsle çok sıkıntı yaşıyorduk, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diyerek, teşekkür ve dua ettiler. Büyükkılıç, tramvay yolculuğunu Şehir Hastanesi durağında tamamlarken, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini de soran Başkan Büyükkılıç, talepler için anında telefon görüşmeleri yaptı. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi şekilde karşılanan Büyükkılıç’a Kayserililer teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Başkan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç’a, ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları ve genel müdürler eşlik etti.