Başkan Büyükkılıç, tramvay ile Şehir Hastanesi'ne gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nda tramvay yolculuğu yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki esnafı ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 13.07.2023 11:36
  • Güncelleme: 13.07.2023 13:11
  • 150
Başkan Büyükkılıç, tramvay ile Şehir Hastanesi'ne gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nda tramvay yolculuğu yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki esnafı ziyaret etti.

Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini bizzat dinlemeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, temassız özelliği olan kredi kartı ile Anafartalar 2 tramvay durağına giriş yaptı. Durakta bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Büyükkılıç, daha sonra tramvay ile yolculuk yaptı. Tramvay içerisinde vatandaşlar da, Başkan Büyükkılıç’a, “Hastane için tramvay çok iyi oldu. Sağ olun, otobüsle çok sıkıntı yaşıyorduk, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diyerek, teşekkür ve dua ettiler. Büyükkılıç, tramvay yolculuğunu Şehir Hastanesi durağında tamamlarken, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini de soran Başkan Büyükkılıç, talepler için anında telefon görüşmeleri yaptı. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi şekilde karşılanan Büyükkılıç’a Kayserililer teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Başkan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç’a, ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları ve genel müdürler eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tarlada 5, tezgahta 25, Ne olacak bu memleketin hali?

Tarlada 5, tezgahta 25, Ne olacak bu memleketin hali?

Eczacı Odası Başkanı Akın: 'İlaç fiyatlarındaki KDV artışı vatandaşı sıkıntıya sokacak'

Eczacı Odası Başkanı Akın: “İlaç fiyatlarındaki KDV artışı vatandaşı sıkıntıya sokacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO zirvesi sonrası açıklamalar

Çağdaş Atan ameliyat oldu

Çağdaş Atan ameliyat oldu

Mustafa hoca kansere yenik düştü

Mustafa hoca kansere yenik düştü

CHP İl Yönetim kadrosu belli oldu

CHP İl Yönetim kadrosu belli oldu

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

5
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

6
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaktan bunalanların uğrak noktası: Ulupınar Orman Köşk Evleri

Sıcaktan bunalanların uğrak noktası: Ulupınar Orman Köşk Evleri

Başkan Güneş, çiftçinin malını ucuza kapatan tüccara tepki gösterdi

Başkan Güneş, çiftçinin malını ucuza kapatan tüccara tepki gösterdi

DAHA FAZLA
Büyükşehir'de Noter Huzurunda Personel Alımı

Büyükşehir'de Noter Huzurunda Personel Alımı

Rifat Yörük, 'Bir Akademisyenin Hayatı Yolculuğu'nu kitaplaştırdı

Rifat Yörük, 'Bir Akademisyenin Hayatı Yolculuğu'nu kitaplaştırdı

Daire almak isteyenleri dolandırmakla suçlanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı

Daire almak isteyenleri dolandırmakla suçlanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı

Yaz Yüzme Şenlikleri ile TOHM - SEM baraj yarışları yapıldı

Yaz Yüzme Şenlikleri ile TOHM - SEM baraj yarışları yapıldı

'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' Sanat Sergisi Yarın Açılacak

'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' Sanat Sergisi Yarın Açılacak