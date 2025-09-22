Başkan Büyükkılıç, Türk Dünyası gençleri ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlığını Ali İhsan Öztürk’ün yürüttüğü Turan Vakfı’nı ziyaret ederek, Kayseri’de eğitim gören Türk Dünyası ülke ve topluluklarının genç temsilcileriyle buluştu. Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Sizler, gönül coğrafyamızın farklı noktalarından gelip kadim şehrimizde eğitim gören değerli gençlersiniz. Aramızda köprü görevi görüyor, ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyorsunuz” dedi.

Ziyarette, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ahıska, Doğu Türkistan, Irak, Suriye, İran, Tataristan, Moğolistan, Rusya ve Afganistan’dan gelen öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi ve kültürel birikimi hakkında bilgi verdi. Büyükkılıç, gençlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu sosyal, kültürel ve akademik imkânlardan aktif biçimde faydalanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Gençlerle ilgilenen ve sorularını cevaplayan Başkan Büyükkılıç, “Bu öğrencilerimizin varlığı bizim için önemli. Çünkü bu gençlerimiz soydaş ülkelerimizle aramızda önemli bir köprü görevi görüyor ve uzak coğrafyalarda da olsak birbirimizi daha iyi tanıyor ve bağlarımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşma, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşirken, gençler Başkan Büyükkılıç’a genç dostu hizmetleri ve destekleri için teşekkür etti.