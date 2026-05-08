Başkan Büyükkılıç, TÜRKONFED Heyetini Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütlerinden biri olan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti. Ziyarette, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sanayi, ticaret, ihracat ve girişimcilik alanlarında Türkiye’ye yön veren şehirlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ve dernek yönetimi belediyemizi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan’ın da iştirak ettiği ziyarette, iş dünyasında önemli bir yere sahip olan TÜRKONFED’in başkanı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim anlayışında istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü iş birliğinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Başkan Büyükkılıç’ın enerjisinden etkilendiğini dile getirerek, “Buraya gelirken Soner Başkana o enerji devam ediyor mu dedim, maşallah enerji devam ediyor. Geçen geldiğimizde de sizden çok etkilenmiştim” dedi.

Sönmez, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda sergilenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje maketini incelediğini ve bilgi aldığını belirterek, “Tebrik ediyorum, çok önemli. Kente farklı bir katkı koyacak” diye konuştu.

TÜRKONFED hakkında Büyükkılıç’a bilgiler veren Sönmez, Kayseri’de farklı bir enerji gördüğünü dile getirerek, “Bu çok kıymetli. Gittiğimiz bölgelerde genelde sorunlar konuşuluyor, burada hep üretim konuşuyoruz. Bu sizin başarınız diye düşünüyorum. Kayserili dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizin iş birliğinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sizin de desteklerinizle burada yapacağımız projelerde birlikte olmayı da çok arzu ediyoruz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

26 bölge ve 5 sektör federasyonunu çatısı altında buluşturan TÜRKONFED’in Federasyon Başkanları Toplantısı’nı bu yıl Kayseri’de gerçekleştirecek olması, kentin ekonomik potansiyeli ve üretim gücünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.