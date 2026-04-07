Başkan Büyükkılıç, üniversitesiteli gençlerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Gençlerle Baş Başa Söyleşi" programında üniversiteli gençlerle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişim vizyonunu paylaşırken, gençlerin talep ve önerilerini de dinledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan, samimi bir atmosferde geçen buluşmada konuşan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, ulaşım, sosyal yaşam ve kültürel alanlarda hayata geçirdiği projelere değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, salonu dolduran gençlere teşekkür ederek, öğrencilik yıllarında yaşadığı zorluktan günümüze kadar geldiği süreci anlattı.

Nöroloji uzmanı bir hekim olarak gençlere dijital bağımlılığa karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, teknolojiyi doğru kullanmak gerektiğine vurgu yaptı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin 1,5 milyon nüfusu, 16 ilçesi ile gelişen, güzelleşene bir şehir olduğunu belirterek, belediyecilik anlayışlarında ayrıştırma, ötekileştirme olmadığını, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmet ettiklerini kaydetti.

“Kayseri, üniversiteler şehri”

Kayseri’nin Türkiye’de ve dünyada kendisinden söz ettiren bir konumda olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fedakârlık, samimiyet, deneyim çok önemlidir. Erciyes Kayak Merkezi, bu zamana kadar 3 milyon 300 bin ziyaretçiye ulaştı, sezon devam ediyor. Brezilya’dan Endonezya’ya kadar her yerden gelenler var. Gençlerimizle ilgili yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Kayseri, üniversiteler şehri, yerel yönetimler de üniversiteli gençlere hizmet etmenin keyfini alıyor, onurunu taşıyor.”

Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıktan ulaşım yatırımlarına, rüzgâr enerji santralinden güneş enerji santraline, bisiklet yollarından buz pateni pistine ve genç dostu hizmetlere kadar tüm yatırımlardan bahsederek, "Sevgili gençlerimiz, bu belediye sizin, bu şehir sizin. Sizlere layık olursak ne mutlu bize" dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da selamlama konuşmasında gençlerin bir ülke için çok kıymetli olduğunu belirterek, öğrenci dostu olan Başkan Büyükkılıç’ın üniversitenin ilçelerden merkez kampüse kadar ne istekleri olursa hiç geri çevirmediğini, ikiletmediğini vurgulayıp, yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

Program kapsamında öğrenciler söz alarak merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Büyükkılıç’a yöneltme fırsatı buldu. Soruları tek tek cevaplayan Büyükkılıç, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla gençlerin her zaman karar süreçlerine dâhil edileceğini ifade etti.

Öğrencilere sürpriz hediyelerin verildiği buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, etkinlik gençler tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı.

Başkan Büyükkılıç’ın gençlerle buluşmasına Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.