Başkan Büyükkılıç: 'Üretenin hizmetkârıyız, sırtımızda taşımaya hazırız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının on beşinci günde ilçe ziyaretlerini Tomarza ve Bünyan ile sürdürdü. Büyükkılıç’a ilçe ziyaretlerinde, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti.

Tomarza ilçesini ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Başkan Büyükkılıç, Tomarzalı vatandaşlarla tek tek tokalaşarak Ramazan aylarını tebrik etti.

Daha sonra heyet, AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, hep birlikte hizmet etmeye devam ettiklerini, üretenin hizmetkârı olmaya devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak dua alma makamında olduklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, 2025 yılında Tomarza’ya kırsal hizmetler olarak 90 milyon TL, KASKİ’nin 193 milyon TL, KCETAŞ’ın 32 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz, hizmetlerimiz her ilçemize sürecek. Memduh Büyükkılıç’ın Büyükşehir Belediye başkanlığına geldiği dönemden beri kırsala en çok yatırım yapan belediyeyiz” dedi. Üretenin hizmetkârı olduklarını belirten Büyükkılıç, üreteni sırtında taşıyan anlayışın sahibi olduklarını ve bu konuda çok iyi bir noktada olduklarını anlattı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da Ramazan Koordinasyon Merkezi ile 16 ilçede tüm teşkilat, belediye ve milletvekilleriyle bir ve beraber olmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç ile birlikte bu zamana kadar 10’u aşkın ilçeyi ziyaret ettiklerini kaydederek, Büyükkılıç’a teşekkürlerini sundu.

Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç ise ilçede gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Eğitimden ulaşıma, spordan sanata kadar Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerine şahitlik ettiklerini söyleyen Koç, büyükşehirler arasında yatırım bağlamında üst sıralarda yer alan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile beraberindeki heyet, Tomarza ziyaretinin ardından Bünyan ilçesinde de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçede ilk olarak AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı Bünyanlı vatandaşlara teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan’a yapılan yatırımlara değindi ve “Yaptığımız onlarca iş var” dedi.

“ÜRETENİN HİZMETKÂRIYIZ, SIRTIMIZDA TAŞIMAYA HAZIRIZ”

Tarım ve hayvancılık konusundaki desteklere de ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, “Üretenin hizmetkârıyız, sırtımızda taşımaya hazırız. Amacımız kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ilçe, kendi kendine yeten ülke olmaya katkı sağlamak. Elbette tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız. Bizim bu mütevazı desteklerimiz ile gerçekten Kayseri’de tarım ve hayvancılıkta kendisinden söz ettiren bir şehir haline geldik. 4-5 üründe Türkiye’de birinci sıraya yerleştik. Bunlar önemli. Üreten insan her zaman pozitif olur. Bunu yeni nesile sevdirmemiz ve desteklememiz lazım. Çok şükür iyi bir noktadayız Kayseri olarak. Daha iyisine de her zaman açığız. Sadece bizim değil Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın yaptıkları asla göz ardı edilemez” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı görevine seçilen Faruk Gümüş ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu. İlçe ziyaretlerinde Başkan Büyükkılıç’ın her yerde bir imzasını gördüklerine dikkat çeken Okandan, “Değerli Başkanımızın, ilçe ilçe gezdiğimizde her yerde bir imzasını görüyoruz. KASKİ’nin, elektrik şirketinin, kırsal hizmetlerin imzasını görüyoruz. Allah razı olsun. Elhamdülillah alnımız ak, sırtımız pek. Tüm ilçelerde Büyükşehir’imizin eliyle alnımız ak bir şekilde geziyoruz” diye konuştu.

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ise “Bünyan her zaman hizmet aldı ama en fazla hizmeti sizin döneminizde aldı. Siz olmadan biz iş yapamıyoruz. Ziraat ve tarıma, Bünyan’a yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ederim. Her sene Büyükşehir’den destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’i de makamında ziyaret etti. Metin ve belediye personeli tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, Başkan Metin ile istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında ilçe sakinleri ile Ramazan-ı Şerif’in bereketini paylaştı.