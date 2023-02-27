Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte konteyner çarşıda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ticari yaşamı normale döndürecek Konteyner Çarşı’da incelemelerde bulundu. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’a “Başkanım Allah senden razı olsun” derken, Büyükkılıç da, " Kayseri Büyükşehir Belediyemizin dayanışma örneği sergileyen yaklaşımlarından birini daha böylece hayata geçirdik” dedi.

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş için ilk andan itibaren yardıma ve desteğe koşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgede koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayata geçirdiği ‘Konteyner Çarşı’yı yerinde inceledi. 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 90 konteynerin hayata geçirildiği çarşının afet bölgesinde bir ilk olacağını ve Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın kullanımına hazır hale getirdiğimiz çarşıda Valimiz Gökmen Çiçek ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ile birlikte incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bölgede yaraları sarıp, bir nebze de olsun yaşamın normale dönmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

“BAŞKANIM ALLAH SENDEN RAZI OLSUN”

Depremzede vatandaş ile esnaf da Başkan Büyükkılıç’a ‘hoş geldiniz’ derken, Vali Gökmen Çiçek de, “Başkanım Allah senden razı olsun. Büyükşehir Belediyesi kurdu, diğerini de Melikgazi yaptı. Allah razı olsun” diye teşekkür etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Yaraları sarma süreci devam ediyor. Bu anlayış içerisinde şehrin yaşanılabilir, ekonomik canlılığın hayata geçirilmesi adına burada konteyner çarşı diye nitelendireceğimiz bir çarşı hayata geçiriyoruz. Altyapısı ile elektriği, suyu, kanalı, aydınlatması, yerin düzenlenmesi, sokaklara kadar gerekli çalışmalarımızı 3 gün içinde tamamladık, esnaflarımıza teslim ettik, esnaflar birer birer taşınıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin dayanışma örneği sergileyen yaklaşımlarından birini daha böylece hayata geçirmiş oluyoruz. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneklerini burada sergilemeye devam ediyoruz.”

Büyükkılıç, çarşının yapımında emeği geçen Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman koordinesinde çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin özveriyle çalışan tüm ekibine teşekkür etti.

Bölgedeki esnaf odaları ve STK’ların ticaretle ilgili talebi üzerine hayata geçirilecek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Konteyner Çarşı projesi ile 1 yıl boyunca bütün esnafların ticaretlerini devam ettirmeleri için hayatı normale döndürmek, ilçeye gelecek vatandaşların da sıkıntılarını giderebilecekleri, ticaret yapabilecekleri bir imkân oluşturmak hedefleniyor.