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  • Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'e arka çıktı: 'Devletin kapısı herkese açıktır'

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'e arka çıktı: 'Devletin kapısı herkese açıktır'

CHP'li Milletvekili Aşkın Genç'in, depreşen 28 Şubat sendromuyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i eleştirmesine karşı çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiçek'e arka çıkarak, 'Devletin kapısı herkese açıktır, gönlü herkese eşittir.' açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'e arka çıktı: 'Devletin kapısı herkese açıktır'

CHP'li Milletvekili Aşkın Genç'in, depreşen 28 Şubat sendromuyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i eleştirmesine karşı çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Devletin kapısı herkese açıktır, gönlü herkese eşittir. Sayın Valimizin kapsayıcı, birleştirici duruşunu ve devlet terbiyesine yakışır yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Ötekileştiren değil, kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz."

Haber Merkezi

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