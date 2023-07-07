Başkan Büyükkılıç ve Bakan Özhaseki Ankara'da bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da temaslarına devam ediyor.

Başkentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.

Kayseri’yi ilgilendiren projelerin de istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, her zaman olduğu gibi şehrimizi ve çalışmaları konuştuk. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı’nın da hazır bulunduğu ziyarette gösterdiği yakın ilgi ve şehrimize sağladığı katkılardan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti.