Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar’daki çalışmaları yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Büyükşehir Belediyesi teknik heyeti ile ilçede açılışına günler kala Yeşilhisar Millet Bahçesi, Karacabey Mahallesinde devam eden sıcak asfalt çalışması ve Köşk Park Sosyal Tesislerindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan konuyla ilgili şunları söyledi: “İlçemizde ki bu tür projeler ile İlçe Kütüphanesi ve Yeni Pazar alanı gibi projelerde imzası bulunan sürekli desteğini hissettiğimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına ve teknik heyetine teşekkür ediyorum.”