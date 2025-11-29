Başkan Büyükkılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Kaya gençlerle buluştu

‘Söz Gençlikte’ başlıklı coşkulu ve anlamlı buluşmaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Müküs, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile gençler katıldı. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen ‘Söz Gençlikte’ isimli gençlik buluşması programı hakkında yaptığı değerlendirmede Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin ve ülkemizin gündemine dair tecrübe paylaşımında bulunduğumuz bu anlamlı buluşmada, gençlerimizin merak ettiği soruları samimiyetle yanıtlayarak karşılıklı istişarelerde bulunduk. Gençlerimizin vizyonu, enerjisi ve heyecanı bizlere umut veriyor. İyi ki varsınız gençler" ifadelerini kullandı. Gençlerle interaktif bir şekilde gerçekleşen buluşmada, ülkenin geleceği gençlere tavsiyelerde bulunuldu.

Gerçekleşen buluşmada ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Mutfak Sanatları Merkezi’ne de (MSM) ziyaret gerçekleştirilerek hem gençlerle hem de Kayseri’nin gözde mekânları ile günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.