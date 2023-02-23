Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, kent sakinleri ile görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD iş birliği ile deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yaşanan ağır hasar sonrasında yaraları sarmak için kısa sürede depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanacağı konteyner kent inşa ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sık sık ziyaret ettiği deprem bölgesinde konteyner kent sakinleri ile görüşüp taleplerini dinliyor. Depremin ilk anından itibaren belirli bir program ve koordinasyon çerçevesinde deprem bölgesi ile depremzedelere yardım ve destek ulaştırma gayretinde olan Başkan Büyükkılıç, başta arama-kurtarma çalışması için itfaiyeyi seferber etmesi olmak üzere bölgeye gıda, giyim, altyapı sağlama, lojistik ile beraber barınma noktasında da katkı sağladı. Depremzedelere ve bölgeye yardımı bununla da kalmayan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlar ile görüşerek onlara moral olurken, öte yandan depremzedelerin herhangi bir talepleri olup olmadığını da öğreniyor. İçerisinde AFAD Kayseri Sokak’ın da yer aldığı bölgenin ilk konteyner kentini kısa sürede inşa eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu geçici barınma alanında 117 depremzede ailenin huzur içerisinde ikamet etmesini sağlıyor. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizler Kayseri’miz adına inşa ederek depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz konteyner kentte, Büyükşehir Belediyemizin meclis üyeleri ile birlikte kardeşlerimizin ziyaretine geldik. Onların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını öğrendik. Onların rahatı ve huzuru bizim rahatımız ve huzurumuz” dedi. Bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Büyükkılıç, “Yardımsever ve hayırsever Kayseri’mizin destekleri ile tüm Kayserililerin eseri olan bu konteyner kent ve diğer yardımlar için şehrimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afetlerin tekrarından hepimizi korusun” ifadelerinde bulundu.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri Yahyalı’dan gelen elmaları da konteyner kentteki depremzede vatandaşlara dağıttı.