Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten Erciyes'te inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, kış turizm sezonuna hazır durumdaki merkezde çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 29.11.2022 11:18
  • Güncelleme: 29.11.2022 11:37
Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'ten Erciyes'te inceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek, kış turizm sezonuna hazır durumdaki merkezde çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile yağan kar ile birlikte beyaza bürünen Kayseri’nin turizm gözdesi Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’dan son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Erciyes Kayak Merkezi profesyonellerini bekliyor. Şuanda kayak merkezimiz hizmete hazır. Karı yerinde görelim dedik, Erciyes’imizi gördük. Beyaz gelinliğine bürünmüş durumda, pırıl pırıl parlıyor” dedi. Aralık ayının ilk haftasından itibaren sezonun açılacağını ifade eden Büyükkılıç; “Kayak severlerimizi, Aralık’ın başından itibaren burada misafir edeceğimizi paylaşmak istiyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun. 19 adet uluslararası standartta mekanik tesisimiz, 40 pistimiz, 130 kilometreye varan pist uzunluğu ile Tekir, Hacılar, Develi ve Hisarcık dört kapıda buluşup, dolaşabileceği bir ortamdır” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise Erciyes Dağı’nın beyaza büründüğünü vurgulayarak; “Artık kış turizmi için tatilcilerimizin beklediği o an geldi, otellerimiz tekrardan şenlendi. Aralık’ın ilk haftasından itibaren kayak mevsimi açılmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Erciyes Kayak Merkezi müdürü, koordinatörümüz ile beraber ilk karı birlikte görelim, tesislerimiz hazır mı kontrollerimizi yapalım diye buradayız” ifadelerini kullandı.

“Herkesi bu kış Erciyes’e bekliyoruz”

Bütün çalışmaların tamamlandığını söyleyen Çiçek, “Her yönüyle Erciyes misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldiğini büyük memnuniyetle gördük. Teleferiklerimiz zaten en kalitelileri ve Erciyes’in muhteşem görseli ile beraber misafirlerini bekliyor. Herkesi bu kış Erciyes’e bekliyoruz” şeklinde konuştu. İncelemede İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da hazır bulundu.

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İHA

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