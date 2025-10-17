Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu

Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Esnaf Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıya, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Yahyalı Esnaf Odası Başkanı Orhan Kalem, Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, projeye tam destek verdiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, planlama ve altyapı sürecine dair bilgi vererek, “Gerek planlama sürecinde, gerek projeler bağlamında gerekse altyapı konusunda desteklerimizle ilgili üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden giderek, doğru olan her işe destek vermeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, esnafın ekonomik hayattaki önemine dikkat çekerek, “Esnaf bizim olmazsa olmazımız. Biz Ahi Evran ahlakı ile ahlaklanmış insanlarız, esnafımızı her şeyden önce düşünürüz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise, Başkan Büyükkılıç’a duyulan güveni dile getirerek, “Esnaf dostu, sanatkâr dostu bir başkanımız var. Biz onu başkandan öte bir ağabey olarak görüyoruz” dedi.

Bölge esnafının büyük ilgi gösterdiği toplantı, Yahyalı’daki sanayinin gelişimine katkı sağlayacak projenin sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin bir göstergesi oldu. Bu buluşma, esnafa verilen değerin bir kez daha altını çizerken, Başkan Esat Öztürk’ün desteğiyle Yahyalı’nın ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlanacağına işaret ediyor.