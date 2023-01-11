Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

Büyükkılıç, “Kayseri’mizde elbette ki yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşan belediyelerimizin olduğunu hep beraber gözlemlemekteyiz. Her şey yaptığımızı iddia etmiyoruz, eksiklerimiz de vardır. Zaman içerisinde onları da inşallah hayata geçireceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile toplantı düzenlendi. Toplantı kapsamında 2022 yılı değerlendirmesi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında gerçekleştirilen projelerden bahsetti.

Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye başkanları ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı. Kendilerini seçen ve güvenen vatandaşlara layık olmak için çalıştıklarını söyleyen Büyükkılıç “Bizi seven, seçen ve güvenen hemşerilerimize 16 ilçeyle birlikte, layık olmak onların beklentilerine cevap vermek, dualarını almak, kimsesizin kimsesi olmak, insanları doğduğu yerden, renginden, ırkından, inancından, kültüründen, felsefesinden dolayı ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yaratılışlarını en şereflisi önce insan mantığı içerisinde bağrımıza basarak, varsa belediyeler olarak bizlerin gidermesi gerektiği bir sıkıntısı onu gidermek ve konforlu bir ortam sunmak suretiyle onların yaşamlarını kolaylaştırmak ana ilkemizdir. Bu açıdan da çok şükür Kayseri’mizde de herhalde hiç kimse belediyelerimiz ayrımcılık yapıyor, farklı davranıyor ya da değişik özelliklerden dolayı ayrıştırıyor diyemez. Bu da bizi keyiflendiriyor. Allah'a şükürler olsun ki bu anlayışa sahibiz diye o açıdan da keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.

‘YATIRIMDAN YATIRIMA, HİZMETTEN HİZMETE KOŞAN BELEDİYELERİMİZİN OLDUĞUNU GÖZLEMLEMEKTEYİZ’

Kayseri’de yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizle öyledir. Çok şükür ciddi manada bir borcu olmayan, 3 senedir kredi almadan, meclisimize getirip kredi çıkardığımız ama yine hini hacette ilgili bir sıkıntı olmasın diye kenarda tuttuğumuz kullanmadığımız boyutları da paylaştık. Sizlerin de takip ettiği gibi yine 30 Büyükşehir içerisinde yatırımlara 2020-2021 döneminde en çok pay ayıran, 2022’deki daha açıklanmadı ama inanıyorum ki orada da 30 Büyükşehir içerisinde birinci çıkacak. Çoğu belediyelerin hizmet etmekte zorlandığı yatırım yapmaya hiç gündemine bile taşımadı bir anlayışın tam tersine Kayseri’mizde elbette ki yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşan belediyelerimizin olduğunu hep beraber gözlemlemekteyiz. Her şey yaptığımızı iddia etmiyoruz eksiklerimiz de vardır, yapacaklarımız da vardır, programladığımız projelerimiz de vardır, zaman içerisinde onları da inşallah hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİZ BU ÜLKEYİ, BU ŞEHRİ EN İYİ NOKTAYA NASIL TAŞIRIZ GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ’

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ve Kayseri’ye Belediye Başkanı olarak hizmet etmiş olan bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Büyükkılıç, “Kayseri’mize Belediye Başkanı olarak hizmet eden bugüne kadar tüm başkanlarımıza ölenlere rahmet hayatta kalanlara sağlıklı hayırlı uzun ömürler dilerim. Valimiz de geleli yaklaşık 7 ay geçti ama bir Kayseri'den daha Kayserili anlayışı içerisinde uyum kültürü ile cevval gayreti, iyi niyetli, çalışkan, her zaman hoşgörülü bir anlayış ile bizlerle birlikte hareket eden anlayışından dolayı, şehrimize sahip çık çıkma duygusundan dolayı ona da teşekkür ediyorum. Ona her zaman onun yol arkadaşı ve dava arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli’ye de teşekkür etmek istiyorum. Yapan ile yıkanı ayırt edecek çok şükür hepimiz sağ duyuya sahibiz. Biz yapmaya talibiz, biz bu ülkeyi, bu şehri en iyi noktaya nasıl taşırız gayreti içerisinde olduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç daha sonra 2022 yılında yapılan ve yapımı hala devam eden projeler hakkında bilgi verdi.