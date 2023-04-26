Başkan Büyükkılıç, yemekhanede personel ve vatandaş ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yemekhanede personel ile birlikte öğle yemeği yedi, parkta dinlenen vatandaşlarla bir araya geldi.

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  • 26.04.2023 15:20
  • Güncelleme: 26.04.2023 15:42
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Başkan Büyükkılıç, yemekhanede personel ve vatandaş ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yemekhanede personel ile birlikte öğle yemeği yedi, parkta dinlenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Bu çerçevede güzel havayı da fırsat bilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi parkında dinlenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Özellikle gençler başta olmak üzere vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yemekhanede öğle yemeğine çıkan personele ‘afiyet olsun’ temennisinde bulunarak, öğle yemeğini birlikte yediği personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, bir aile anlayışı içinde, dayanışma içerisinde, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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İHA

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