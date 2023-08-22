Başkan Büyükkılıç Yemliha'da Vatandaşın Taleplerini Dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin isteklerini de dinledi.

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  • 22.08.2023 12:33
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:58
Başkan Büyükkılıç Yemliha'da Vatandaşın Taleplerini Dinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin isteklerini de dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin patlıcanları ile ünlü Yemliha Mahallesi’ne ziyarette bulunarak, vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin isteklerini de dinleyerek, taleplerini yerine getirdi. Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerinin mahalleye Ziraat Bankası ATM kurulması talebi karşısında anında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, görüşmede Akar’a, “Burası patlıcan denilince akla Yamula gelir. Burası ekonominin can damarı, çok potansiyeli olan bir bölgemizdir. 6-7 bin nüfusu var, burada Ziraat Bankası’nın ATM’sini istiyorlar. Biz görüşmeleri gerçekleştirdik. Sizden de destek bekliyoruz” dedi. Telefon görüşmesinde Yemlihalılara hitap eden Akar, Yemliha Mahallesi sakinlerine seslenerek destek, ilgi ve dualarından dolayı kendisi ve tüm milletvekilleri arkadaşları adına teşekkür etti. Akar konuşmasında şunları paylaştı:

"Hemen derhal. Büyüklere, küçüklere selamlar gönderiyorum. Onların daha rahat, daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için elimizden ne gelirse onları yaptık, buradan ya yapmaya çalışacağız. İnşallah çok daha rahat, çok daha güzel günlerde hep birlikte bu cennet vatanımızda beraber rahat ve huzur içinde Allah bizlere yaşamayı nasip etsin.”

Yemliha Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Büyükkılıç, ihtiyaçların giderilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirerek, “Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman geldiğimizde bağrınıza basıyorsunuz. İnsan yaşadığı sürece ihtiyaçlar bitmez. Önemli olan onu çözme yönünde iyi niyetle irade göstermek. Yaklaşık 30 yıldır kayıtsız, şartsız destek veriyorsunuz. Biz de sizlere minnettarız, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya varız” dedi. Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal da hizmetler için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Büyükkılıç ayrıca hayatını kaybeden Ali Korkmaz isimli ulu çınarın evine taziye ziyaretinde bulunarak, taziyelerini iletti. Taziye çadırını ziyaret eden ve merhum Korkmaz’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunan Büyükkılıç, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunarak, dua etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretinde çocuklara da Kayserispor forması hediye etti.

Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman eşlik etti.

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İHA

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